Klinik in Hildesheim

Leiche von Patient lag drei Wochen vor dem Fenster

21.01.2019, 15:49 Uhr | AFP, nhr

Fast drei Wochen galt ein Patient einer Klinik in Hildesheim als vermisst. Nun hat eine Mitarbeiterin die Leiche des Mannes gefunden – vor dem Fenster seines Zimmers.

Seit dem Neujahrstage galt ein Patient einer Klinik in Hildesheim als vermisst. Am Freitag wurde die Leiche des 67-Jährigen von einer Krankenhausangestellten entdeckt – in den Büschen auf dem Gelände. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war den Ermittlungen zufolge aus dem dritten Obergeschoss gestürzt.

Alle vorherigen Suchmaßnahmen nach dem orientierungslosen Mann waren demnach erfolglos geblieben. Die Leiche des Patienten konnte in dem Buschwerk nicht wahrgenommen werden, hieß es. Einer Mitarbeiterin fiel der Leichnam nun zufällig auf, als sie ein Fenster öffnete. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es demnach nicht.