Schnee für Alpen und Mittelgebirge

Winter feiert mancherorts ein Comeback

10.02.2019, 19:01 Uhr | dpa

Nach einem stürmischen Wochenende wird es wieder kühler. Der Winter kommt an einigen Orten zurück. Auch glatt kann es auf den Straßen wieder werden.

Nach einem nassen und stürmischen Wochenende wird es in Teilen Deutschlands wieder winterlicher. Die Schneefallgrenze sinkt am Montag auf 400 Meter. Das sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag vorher. Unterhalb dieser Höhe regnet es, nur im hohen Norden bleibt es trocken.



Die Alpen und östlichen Mittelgebirge müssen sich laut DWD wieder auf länger andauernde Schneefälle einstellen. Zudem wird es kühler, drei bis acht Grad betragen die Höchstwerte am Tag, nachts minus ein bis plus zwei Grad, im Bergland sind minus neun Grad möglich. Stellenweise wird es glatt. Stürmische Böen sind auch am Montag noch möglich.







Am Dienstag schneit es vor allem in Süddeutschland, doch auch die Sonne zeigt sich hin und wieder. Die Temperaturen bleiben etwa gleich. Am Mittwoch fällt in einem breiten Streifen von der Nordsee bis zu den östlichen Mittelgebirgen aus dichten Wolken immer wieder Sprühregen.



An der Ostsee, im Südwesten und am Alpenrand kommt die Sonne für längere Phasen hervor. Die Höchsttemperaturen erreichen der Vorhersage zufolge bei zähem Hochnebel an der oberen Donau vier Grad und am Niederrhein neun Grad.