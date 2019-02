Unglück in Österreich

76-Jähriger aus Niedersachsen stirbt bei Wanderung

26.02.2019, 15:12 Uhr | dpa

Bergrettung in Österreich bei Nacht: Die Bergrettung und die Feuerwehr suchten den Mann stundenlang. (Quelle: Eibner Europa/imago)

Ein Urlauber aus Osnabrück ist beim Wandern in Österreich verunglückt. Es wird angenommen, dass der 76-Jährige abstürzte. Der Leichnam des Mannes wurde auf knapp 2.000 Höhenmetern gefunden.

Ein 76 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Osnabrück ist bei einer Wanderung in Österreich gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stürzte der Mann vermutlich ab. Der 76-jährige Urlauber war am Montagvormittag von seiner Unterkunft aufgebrochen, abends aber nicht mehr zurückgekehrt.



Die Bergrettung und die Feuerwehr suchten den Mann daraufhin stundenlang, auch ein Hubschrauber und eine Hundestaffel kamen zum Einsatz. Erst gegen Nacht konnten die Rettungskräfte den leblosen Körper des Mannes auf einer Seehöhe von 1.736 Metern finden. Der Leichnam des Mannes wurde mithilfe eines Schneemobils ins Tal gebracht.