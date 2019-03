Sturm, Regen, Schnee

So turbulent wird das Wetter am Wochenende

08.03.2019, 17:32 Uhr | dpa

Passanten mit Regenschirmen während eines Gewitters: Das Wetter am Wochenende wird vielerorts ungemütlich. (Quelle: Monika Skolimowska/dpa)

Sturm, Gewitter, Sonne, Schnee und Regen: Das Wetter am Wochenende wird turbulent. Und auch für die nächste Woche gibt es keine Entwarnung.

Es wird ungemütlich am Wochenende. Der Samstag präsentiert sich dicht bewölkt und regnerisch. Im Laufe des Tages zieht das Regengebiet Richtung Süden ab und polare Kaltluft heran. Sie sorgt gebietsweise für Schauer und Gewitter. Der ohnehin schon stürmische Wind kann in exponierten Berglagen zum Orkan anschwellen.

Der Sonntag hat es dann in sich. Für diesen Tag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nicht nur Dauerregen, der im Süden auch kräftig ausfallen kann, sondern in den Mittelgebirgen auch Schnee. Dazu bläst überall ein heftiger Wind. Vereinzelt kann es schwere Sturmböen und Gewitter geben.



Am besten wird das Wetter noch an der Ostsee. Dort kommt ab und zu die Sonne raus. Außerdem bleibt es trockener als in anderen Regionen des Landes. Die Temperaturen schwanken zwischen 6 Grad im Norden und 12 Grad im Süden.





Schon in der Nacht zum Montag wird es deutlich kühler. Die Temperaturen können unter den Gefrierpunkt fallen. Deshalb warnen die Meteorologen vor Straßenglätte. In den Alpen muss sogar mit länger andauerndem Schneefall und Dauerfrost gerechnet werden. Hoffnung auf bessere Aussichten macht der DWD erstmal keine.