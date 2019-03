Frau tot, sechs Schwerverletzte

Auto gerät in Niedersachsen in den Gegenverkehr

09.03.2019, 15:56 Uhr | dpa

Ein Auto ist in Einbeck in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Dabei ist eine Frau ums Leben gekommen. Sechs weitere Personen sind verletzt.

Eine 53-jährige Frau ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Einbeck, Landkreis Northeim, gestorben. Sechs Personen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.







Ein Auto sei in Höhe des Ortsteils Kuventhal in den Gegenverkehr geraten und in zwei Fahrzeuge auf der Gegenspur der Bundesstraße gekracht. Warum das Auto von der Spur abkam, sei derzeit noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Bundesstraße 3 wurde beidseitig gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro.