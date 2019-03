Unglück in Hamburg

Frau wird von eigenem Auto überrollt

25.03.2019, 17:23 Uhr | dpa

Rettungsdienst: Eine Frau in Hamburg ist noch am Unfallort gestorben. (Symbolbild) (Quelle: Pressedienst Nord/imago)

In Hamburg hat eine Frau offenbar vergessen, die Handbremse ihres Pkw zu ziehen – mit fatalen Folgen. Sie wurde von ihrem eigenen Auto überfahren.

Eine 60 Jahre alte Frau ist in Hamburg-Poppenbüttel von ihrem eigenen Wagen überrollt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau den Wagen am Sonntag auf einer abschüssigen Tiefgaragenzufahrt abgestellt.





Die Frau stieg laut Polizei aus, um das Garagentor zu öffnen. Plötzlich habe sich der ungesicherte Wagen in Bewegung gesetzt und sei auf das Garagentor zugerollt. Die 60-Jährige habe noch versucht, sich gegen den Wagen zu stemmen, wurde aber überrollt und erlitt tödliche Verletzungen.