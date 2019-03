Stadthagen in Niedersachsen

Toter und zahlreiche Verletzte bei zwei Bränden

31.03.2019, 17:23 Uhr | dpa

Brennendes Haus in Stadthagen: Feuerwehrleute bekämpfen den Brand in einem Mehrfamilienhaus. (Quelle: dpa)

Im niedersächsischen Stadthagen hat es am Sonntag gleich zweimal gebrannt. Ein Mann kam ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Einen Zusammenhang gab es offenbar nicht.



Bei zwei großen Bränden in der Altstadt von Stadthagen (Niedersachsen) hat es am Sonntag insgesamt einen Toten und 24 Verletzte gegeben. Als die Rettungskräfte beim ersten Feuer in einem Mehrfamilienhaus eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im zweiten Stock. Acht Menschen wurden verletzt. Bei den Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute einen Toten. Der Mann, dessen Identität zunächst unklar war, war nicht im Haus gemeldet. Womöglich habe er einen Freund besucht, sagte ein Sprecher der Polizei.







Nur wenige Stunden nach dem Ende des Einsatzes brannte es nur etwa 200 Meter weiter erneut in einem Mehrfamilienhaus. Das Gebäude brannte komplett aus. 16 Menschen wurden verletzt. Die Polizei geht trotz der räumlichen und zeitlichen Nähe der beiden Brände nicht von einem Zusammenhang in dem beiden Fällen aus. "Da die Feuer jeweils innerhalb einer Wohnung und nicht etwa im Treppenhaus entstanden sind, gehen wir erstmal von einem unglücklichen Zufall aus."