Großeinsatz der Feuerwehr

Frau stirbt bei Hochhausbrand in Duisburg

06.04.2019, 16:01 Uhr | dpa

Feuerwehrwagen: 80 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten eines Hochhauses in Duisburg betraut. (Quelle: Horst Galuschka/Symbolbild/imago images)

In Duisburg musste ein Großaufgebot der Feuerwehr anrücken, um ein ausgebrochenes Feuer in einem Hochhaus zu löschen. Bei dem Brand kam eine Frau ums Leben.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Nordrhein-Westfalen ist am frühen Morgen eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache im ersten Stock ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.



Fünf Menschen wurden mit zum Teil schweren Verletzungen aus dem Hochhaus gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Eine Frau sei noch am Ort gestorben, hieß es von der Feuerwehr.

Rauchmelder alarmierte die anderen Anwohner

Bewohner des Hauses waren durch einen Rauchmelder im dritten Stock auf den Brand aufmerksam geworden. Mehr als 30 Menschen flüchteten daraufhin unverletzt aus dem Hochhaus und wurden von der Feuerwehr betreut.



Eine Ausbreitung der Flammen konnte von den rund 80 Einsatzkräften verhindert werden. Die Bewohner durften nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen.