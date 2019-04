Vogtlandkreis

Seniorin verletzt sich bei Brand in Küche

12.04.2019, 10:23 Uhr | dpa

Nach einem Feuer in ihrer Küche musste eine Seniorin in Sachsen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Eine Seniorin hat sich bei einem Brand in ihrer Küche in Oelsnitz (Vogtlandkreis) verletzt. Die 80-Jährige habe während des Kochens kurz ihre Wohnung verlassen, teilte die Polizei mit. Kurz darauf hörte sie einen Knall und ging zurück. Die Kochstelle stand da bereits aus noch nicht geklärter Ursache in Flammen. Die Frau zog sich am Donnerstag durch das Feuer Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.