Wetter in Deutschland

Zunächst warm, dann wechselhaft

22.04.2019, 19:54 Uhr | dpa

Die Woche nach Ostern zeigt sich zunächst weiterhin mit sommerlichen Temperaturen. Doch statt Sonne satt ziehen dicke Wolken über Teile Deutschlands – zum Wochenende wird es kühler.

Nach fast sommerlichen Osterfeiertagen wechseln sich in den kommenden Tagen Sonne und Wolken ab. Regen wird wahrscheinlicher. Das Tief "Sander" sorge ab Mittwoch für unbeständigeres Wetter, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Am Dienstag ziehen über dem Osten und Nordosten Deutschlands Wolken auf. Von Oder und Neiße bis nach Mecklenburg kann es vereinzelt regnen. In der Nordwesthälfte scheint dagegen überwiegend die Sonne. Südlich des Mains wechseln sich Sonne und Wolken ab, im Schwarzwald kann es gewittern. Die Thermometer zeigen maximal 25 Grad, an der See ist es etwas kühler.

Zum Wochenende wird es frischer

Auch am Mittwoch bleibt es zunächst vielerorts trocken. Für die Westhälfte sagen die Meteorologen allerdings gebietsweise Regenschauer voraus, teils mit Gewittern und lokalem Starkregen. Die Temperaturen steigen auf maximal 26 Grad, in Küstennähe wird es mit bis zu 20 Grad etwas kühler.



Am Donnerstag scheint in der Osthälfte vielerorts die Sonne, in der Westhälfte wechselt sie sich mit Wolken ab. Im äußersten Westen sind einzelne Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen. Mit bis zu 24 Grad im Westen und 27 Grad im Osten bleibt es vorsommerlich warm.







Am Freitag bleibt es in der Westhälfte regnerisch. Mit Temperaturen über 20 Grad ist es dann vielerorts vorbei: Die Meteorologen sagen Höchstwerte zwischen 13 und 19 Grad voraus. "Das sind Temperaturen, die der Jahreszeit entsprechen", so der Meteorologe vom DWD.