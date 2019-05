Pilot schwer verletzt

Lastenhubschrauber in Bayern abgestürzt

16.05.2019, 17:26 Uhr | dpa

Pilot schwer verletzt: Bei Bauarbeiten an der Skisprungschanze in Oberstdorf stürzte dieser Hubschrauber ab. (Quelle: SAT.1 Bayern)

Bei Bauarbeiten an einer Skisprungschanze in Bayern spielen sich dramatische Szenen ab. Ein Lastenhubschrauber gerät unerwartet ins Straucheln und stürzt ab. Außer dem Pilot wird niemand verletzt.

Ein Lastenhubschrauber ist im bayerischen Oberstdorf aus 40 bis 50 Metern Höhe abgestürzt. Der Pilot wurde dabei schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei in Kempten am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Demnach hatte der Hubschrauber versucht, einen Masten anzuheben. Er war bei einer Baustelle an einer Skisprungschanze im Einsatz.

Der Mast sollte aus seiner Verankerung gelöst werden. Der Hubschrauber sollte den mit Sicherungsseilen befestigten Mast senkrecht aufstellen. Ein Arbeiter hatte unabgesprochen am Boden eines der Sicherungsseile selbstständig getrennt, wodurch der Hubschrauber ins Straucheln geriet und abstürzte.







Zunächst hieß es, der Hubschrauber sei aus zehn bis 15 Metern Höhe abgestürzt. Diese Angabe wurde später korrigiert. Außer dem Piloten wurde niemand verletzt. Bei dem Unfall wurde das Geländer eines Schrägaufzuges für Sportler beschädigt.

Nachrichtenagentur dpa