Hier drohen am Wochenende Regengüsse und Gewitter

18.05.2019, 13:27 Uhr | dpa

Bestes Ausflugswetter: Am Wochenende klettern die Temperaturen auf über 20 Grad, bis dahin bleibt es ungemütlich. (Quelle: t-online.de)

Nach Frühling fühlt es sich in Deutschland derzeit nicht an. Es ist kühl und ungemütlich. Das Wochenende lockt allerdings mit T-Shirt-Wetter und Temperaturen über 20 Grad. (Quelle: t-online.de)

Das Wochenende bringt warme Temperaturen – aber auch Regen – mit. In Teilen Deutschlands drohen sogar Unwetter. Und die hören in der neuen Woche nicht auf.

Klappt es jetzt doch noch mit dem Wonnemonat Mai? Am Samstag zumindest ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in vielen Teilen Deutschlands sonnig und fast überall wird die Temperaturmarke von 20 Grad geknackt. Allerdings ist sowohl ganz im Norden als auch im Südwesten und Westen vielfach ein Regenschirm angebracht: Vom westlichen Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz bis in den Süden Baden-Württembergs kann es schauern oder gewittern. Ähnlich sieht es im Bereich von der Nordsee über Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern aus.

Am Sonntag kann es etwa im Raum Berlin bis 25 Grad warm und damit offiziell sommerlich werden. Nach einem eher trockenen und sonnigen Vormittag ziehen bis zum Nachmittag allerdings fast überall in Deutschland Wolken auf. Mit kurzen, aber kräftigen Regengüssen muss gerechnet werden. Wie sich die Schauer verteilen, sei aber noch schwer abzusehen, hieß es beim DWD.







Eher unbeständig ist das Wetter nach DWD-Angaben auch zum Beginn der neuen Woche. Bei Temperaturen um die 20 Grad schafft es die Sonne nur ab und an durch die Wolken, aber auch dann kann es schauern und gewittern.