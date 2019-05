Hunderte Passagiere an Bord

Flugzeuge kollidieren beim Rangieren am Prager Flughafen

17.05.2019, 16:06 Uhr | dpa

Einsatzfahrzeuge der Flugahfenfeuerwehr (Symbolbild): Zwei Flugzeuge sind am Flughafen Prag beim Rangieren zusammengestoßen. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

Am Flughafen in Prag sind zwei Flugzeuge zusammengestoßen. An Bord waren 278 Passagiere. Die betroffene Fluggesellschaft Smartwings hat bereits bei einem anderen Flugzeugtyp Softwareprobleme.

Schrecksekunde für Hunderte Passagiere am Prager Flughafen: Zwei Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800 sind beim Rangieren zusammengestoßen, wie die Agentur CTK unter Berufung auf den Flughafen berichtete. Die Flügelspitze der einen Maschine habe den Rumpf der anderen berührt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Die Flughafenfeuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.





Die insgesamt 278 Passagiere waren auf dem Weg nach Madeira und Tunesien. Sie sollten mit Ersatzflugzeugen ans Ziel gebracht werden. Die betroffene Fluggesellschaft Smartwings muss derzeit bereits auf alle ihre Maschinen vom Typ 737 Max verzichten, die wegen möglicher Softwareprobleme aus Sicherheitsgründen am Boden bleiben müssen.