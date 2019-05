Polizeiermittlungen

Sanierungsarbeiten verursachten Brand in Mainzer Rheingoldhalle

22.05.2019, 11:09 Uhr | AFP

Brand in der Mainzer Rheingoldhalle: Die Polizei sucht nun nach dem Verantwortlichen. (Quelle: Silas Stein/dpa)

Nachdem eine Rheingoldhalle in Mainz vergangene Woche in Flammen stand, hat die Polizei erste Erkenntnisse gewonnen. Offenbar brach das Feuer wegen laufender Sanierungsarbeiten aus.

Der folgenschwere Brand in der Mainzer Rheingoldhalle am vergangenen Donnerstag ist nach Einschätzung der Polizei im Zusammenhang mit den dortigen Sanierungsarbeiten ausgebrochen. Das Feuer sei in einer Mauerfuge zwischen zwei Wänden ausgebrochen, teilten die Beamten mit. Für die Feststellung der Ursache seien mehrere Gebäudeteile von der Feuerwehr geöffnet worden. Dabei sei die Ausbruchsstelle des Brands entdeckt worden.







Seit November 2018 wird der Kongresssaal der Rheingoldhalle saniert. Die Baustelle befinde sich in der Nähe dieser Fuge, hieß es. Die Polizei ermittelt nun, wer für das Feuer verantwortlich ist.