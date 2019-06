A42 bei Oberhausen

Taxi-Fahrgast stürzt Abhang an Autobahn hinunter

03.06.2019, 12:55 Uhr | dpa

Unglück in NRW: Auf der Autobahn will ein Taxifahrer einem Unfallopfer helfen. Währenddessen steigt der Fahrgast aus, um sich in Sicherheit zu bringen – und landet in einem Abhang.

Weil er sich nach einem Unfall auf der Autobahn hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen wollte, ist ein Taxifahrgast rund acht Meter in die Tiefe gestürzt. Auf der A42 bei Oberhausen stieg der Mann aus, während sein Taxifahrer einem kurz zuvor verunglückten Autofahrer half. Im Dunkeln übersah der Mann den Abhang hinter der Leitplanke, stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Taxigast wurde ins Krankenhaus gebracht.







Das Taxi hatte einem Polizeisprecher zufolge angehalten, weil ein Autofahrer aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren hatte und auf die linke Fahrspur geraten war. Auch der Unfallfahrer sei stationär behandelt worden, in Lebensgefahr seien beide Männer nicht. Die A42 war zwischenzeitlich voll gesperrt.