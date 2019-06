Vorfall in Thüringen

Pilot muss nahe der Autobahn notlanden

04.06.2019, 09:21 Uhr | dpa

Das Flugzeug schwebte hoch am Himmel – dann sackte es plötzlich ab und verlor an Höhe. In Thüringen musste ein Segelflieger in der Nähe einer Autobahn notlanden. Besorgte Zeugen riefen die Polizei.

Der Pilot eines Segelfliegers hat in Thüringen notgedrungen auf einer Wiese in der Nähe der Autobahn 9 landen müssen. Der 63-Jährige sei mit dem Schrecken davongekommen, teilte die Polizei Saalfeld am Dienstag mit. Das Flugzeug hatte am Montagabend bei Dittersdorf wegen fehlender Thermik an Höhe verloren, der Pilot landete deshalb in seiner Not auf der Wiese.





Besorgte Zeugen riefen die Polizei. Doch die Landung ging glimpflich aus: der Pilot blieb unverletzt und auch sein Segelflieger kam nicht zu Schaden.