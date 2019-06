Aufräumaktion auf dem Dach der Welt

Helfer holen Müll und Leichen vom Mount Everest

06.06.2019, 16:38 Uhr | rtr

In einer Aufräumaktion haben Mitarbeiter der "Mount Everest Cleanup Campaign" elf Tonnen Müll zu Tal gebracht. Außerdem bargen sie vier tote Bergsteiger. (Quelle: Reuters)

Müll am Berg: Das Maß ist voll am Everest

Am und auf dem höchsten Berg der Welt hinterlassen Touristen ihren Abfall und der wurde nun, zumindest teilweise, eingesammelt. In einer Aufräumaktion haben Mitarbeiter der "Mount Everest Cleanup Campaign" elf Tonnen Müll zu Tal gebracht, teilweise jahrzehntealt, darunter leere Sauerstoffflaschen, zerfetzte Zelte, kaputte Leitern und menschliche Exkremente. Videoaufnahmen zeigen wie die Berge an Müll abtransportiert werden. Auch vier Körper verstorbener Bergsteiger wurden geborgen. Viele weitere Leichen liegen an den Hängen des 8.850 Meter hohen Bergs unter Eis und Schnee begraben.







Die Vermüllung der Landschaft ist Nepal ein Dorn im Auge. Der Tourismus - insbesondere die Everest-Besteigungen - sind eine Haupteinnahmequelle des Landes.