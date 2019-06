Sturz aus zwölf Metern

Kletterer in der Sächsischen Schweiz tödlich verunglückt

16.06.2019, 12:09 Uhr | AFP

Felsen in der Sächsischen Schweiz: Das Gebiet an der tschechischen Grenze in Sachsen ist bei Kletterern beliebt. (Quelle: imago images)

Ein 50-Jähriger ist beim Klettern über zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Es ist bereits der zweite Todesfall in der Sächsischen Schweiz in jüngerer Zeit.

In der Sächsischen Schweiz ist erneut ein Kletterer tödlich verunglückt. Ein 50-jähriger Mann aus Dresden stürzte am Samstag am Kletterfelsen "Euklid" etwa zwölf Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unglücksstelle.







Erst am Pfingstwochenende war in der Sächsischen Schweiz ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Er stürzte vermutlich wegen eines nicht ordnungsgemäß verbundenen Sicherungsseils rund 25 Meter tief in den Tod.