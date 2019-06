Tödlicher Unfall in NRW

Motorradfahrer stirbt auf Verkehrsübungsplatz

16.06.2019, 15:47 Uhr | AFP

Rettungswagen im Einsatz: Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Quelle: Ralph Peters/Symbolbild/imago images)

In Nordrhein-Westfalen hat sich ein Motorradfahrer beim Verkehrssicherheitstraining tödliche Verletzungen zugezogen. Der 54-Jährige starb noch am Unfallort.

Ein Motorradfahrer ist auf einem Verkehrsübungsplatz in Nordrhein-Westfalen tödlich verunglückt. Der 54-Jährige war am Samstag als letzter Fahrer einer Gruppe auf dem Gelände eines Fahrsicherheitszentrums in Recklinghausen unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Keine Unfallzeugen

Als die anderen sein Fehlen bemerkten, stellte sich heraus, dass er frontal gegen einen Baum gefahren war. Der Kradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Niemand hatte den Angaben zufolge den Verkehrsunfall bemerkt oder beobachtet.





Auf dem Übungsgelände eines Automobilklubs in Recklinghausen wird regelmäßig ein Sicherheitstraining für Motorradfahrer angeboten.