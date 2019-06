Aufnahmen sorgen für Empörung

Polizeimotorräder rasen in feiernde Skateboarder

24.06.2019, 19:10 Uhr | dru, t-online.de

Polizeigewalt in Bogota: Zwischen Skateboardern und der Polizei kam es am Freitag zu heftigen Auseinandersetzungen in Kolumbien. (Quelle: t-online.de)

Beim "Go Skateboarding Day 2019" in Bogota kam es am Freitag zu grausamen Szenen. Mehrere Polizisten fuhren Skater um und daraufhin kam es zu Schlägereien. (Quelle: t-online.de)

Am "Go Skateboarding Day" feiern Skater sich und ihren Sport. In Kolumbiens Hauptstadt Bogota versuchte die Polizei, das Fest diesmal brachial zu unterbinden. Videoaufnahmen davon sorgen für Empörung.

Einmal im Jahr feiern Skater weltweit den "Go Skateboarding Day". Mit öffentlichen Aktionen und Events machen sie an diesem Tag auf sich und ihren Sport aufmerksam. In Bogota in Kolumbien gerieten die Feiern diesmal allerdings komplett aus dem Ruder. Auslöser waren offenbar rüde Übergriffe der Polizei, die nun am Pranger steht.

Videoaufnahmen der Ereignisse vom vergangenen Freitag haben weltweit für Entsetzen und Empörung gesorgt. In einer Szene ist zu sehen, wie Dutzende Skateboarder auf der Carrera Séptima, einer der wichtigsten Hauptstraßen der Stadt entlangrollen, als sich von hinten zwei Polizisten auf Motorrädern nähern. Einer von ihnen steuert mitten durch die Gruppe der Jugendlichen hindurch, ohne sein Tempo zu verlangsamen.

Und dann passiert es: Nach einigen Hundert Metern Fahrt rammt der Beamte brachial von hinten in einen Skateboarder. Der Jugendliche fliegt durch die Luft. Der Polizist scheint dies mit voller Absicht zu tun, er gibt vor dem Aufprall offenbar noch einmal Gas. Auch er stürzt zu Boden. Mehrere Skater greifen den Beamten an, er kann jedoch fliehen. Sein Kollege auf dem zweiten Motorrad sieht die Szene, dreht um, und fährt in die Gruppe Jugendlicher hinein. Auch er erwischt einen Skater frontal.

Nicht nur auf der Carrera Séptima, auch anderenorts kommt es in Bogota am Freitag zu schlimmen Szenen: Skateboarder werden von Polizeifahrzeugen angefahren, Einsatzkräfte attackieren Jugendliche, wie Videoaufnahmen zeigen. Ob und wieviele Jugendliche verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Die Polizei berichtete, fünf ihrer Beamten seien verletzt worden.





Nachdem die Polizei zunächst erklärt hatte, der Einsatz von Gewalt sei notwendig gewesen, um den Verkehr wieder zum Laufen zu bringen und die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, sprach sie später ihr Bedauern aus. Polizeidirektor Hoover Penilla erklärte, drei in die Vorfälle verwickelte Beamte seien vom Dienst suspendiert worden. Die Ereignisse würden untersucht.