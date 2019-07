EU-Klimadaten

Vergangener Monat war heißester Juni aller Zeiten

02.07.2019, 17:51 Uhr | AFP, dpa, dru

Niemals war der Juni in Deutschland so heiß wie in diesem Jahr. Und auch weltweit war der letzte Monat warm wie nie. Das hat jetzt eine Auswertung von Wetterdaten der EU ergeben.

Der vergangene Monat war der heißeste Juni aller Zeiten weltweit. Dies geht aus am Dienstag veröffentlichten Daten des von der EU betriebenen Copernicus-Dienstes zur Überwachung des Klimawandels hervor. Demnach lagen die Temperaturen im Juni weltweit 0,1 Grad Celsius über dem bisherigen Rekord vom Juni 2016.

Insbesondere in Europa gingen die Zahlen drastisch nach oben. So war es in Europa rund zwei Grad heißer als im Durchschnitt. Die Hitzewelle in der vergangenen Woche sorgte für neue Rekordtemperaturen in mehreren Ländern.

In Deutschland wurde am Sonntag ein neuer Rekord für den Juni aufgestellt. In Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt wurden 39,6 Grad Celsius gemessen. Erst am Mittwoch zuvor war die alte Höchstmarke geknackt worden.





In Frankreich wurde sogar ein Allzeitrekord aufgestellt. Im trockenen Süden des Landes, in der Ortschaft Gallargues-le-Montueux im Département Gard, wurden 45,9 Grad Celsius gemessen.