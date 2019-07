Neun Menschen gerettet

Hamburg: Wohnhaus steht nach Explosion in Flammen

07.07.2019, 10:49 Uhr | dpa

In Hamburg hat es in einem Wohnhaus eine Explosion gegeben. Nachdem ein Feuer ausgebrochen war, mussten neun Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Einige konnten sich selber retten.

Nach einer Explosion hat ein fünfgeschossiges Haus in Hamburg gebrannt. Die Feuerwehr rettete am Samstagabend in Ottensen insgesamt neun Bewohner, von denen sechs leicht verletzt ins Krankenhaus kamen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Das Feuer brach nach einer Explosion im Erdgeschoss aus. Es breitete sich bis ins dritte Obergeschoss aus.



Am Samstagabend musste die @FeuerwehrHH zu einem Großeinsatz in die Bahrenfelder Straße ausrücken. Neun Bewohner wurden durch die Einsatzkräfte gerettet, sechs von ihnen mussten in Krankenhaus. Alle weiteren Informationen zum Einsatz in unserem Artikel: https://t.co/V7SyVYACoU pic.twitter.com/pzN9w40F2l — Hamburger Morgenpost (@mopo) July 7, 2019

Sieben Menschen flüchteten auf das Dach eines Nachbargebäudes. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Die Lage war nach Angaben der Feuerwehr nach einer Stunde unter Kontrolle.