Ermittlungen in Hamminkeln

Tödliches Feuer in Saunaclub – Ursache war Brandstiftung

16.07.2019, 13:22 Uhr | AFP

Bei einem Brand in einem Saunaclub in Hamminkeln ist ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte hatten laut Polizei noch versucht, den Gast zu reanimieren. (Quelle: t-online.de)

Bei einem Brand in einem Saunaclub in NRW ist in der Nacht zu Sonntag ein 64-jähriger Niederländer getötet worden. Nun sind die Ermittler sicher: Das Feuer wurde gelegt.

Der tödliche Großbrand in einem Saunaklub im nordrhein-westfälischen Hamminkeln ist nach Polizeiangaben vorsätzlich gelegt worden. Die diesbezüglichen Erkenntnisse eines Sachverständigen und von Brandermittlern seien eindeutig, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft in Duisburg. Bei dem Brand war in der Nacht zum Sonntag ein 64-jähriger Niederländer trotz Wiederbelebungsversuchen an einer Rauchvergiftung gestorben.





Zudem gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, weil sie von einigen Gästen des Klubs massiv behindert wurden. Drei Gäste verkannten offenbar vollkommen den Ernst der Lage, nahmen den Feuerwehrleuten die Löschschläuche weg und bespritzten sich damit gegenseitig. Sie wurden anschließend von der Polizei in Gewahrsam genommen. Das Gebäude wurde durch den Brand fast völlig zerstört.