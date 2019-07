Großeinsatz in Kroatien

Tausende Partygäste müssen aus Strandclubs vor Feuer fliehen

16.07.2019, 14:52 Uhr | dpa

Nach einem Waldbrand in Kroatien sind Tausende Menschen von Rettungskräften evakuiert worden. Mehrere Strandclubs waren vom Feuer bedroht.

In einem Wald auf der kroatischen Ferieninsel Pag ist in der Nacht zum Dienstag ein Brand ausgebrochen. Die Flammen gefährdeten mehrere Strandclubs nahe dem Ort Novalja. Die Behörden brachten 10.000 Menschen in Sicherheit, die dort feierten, bestätigte eine Polizeisprecherin dem Fernsehsender N1. Verletzt wurde demnach niemand.

Zu diesem Zeitpunkt fand auf dem Strand Zrce bei Novalja das Festival "Fresh Island" statt, das vor allem von ausländischen Gästen besucht wird. Die Flammen hatten sich rasch ausgebreitet und waren den Clubs nahe gekommen.







Ein Großeinsatz der Feuerwehr verhinderte schlimmeren Schaden. Am Morgen wurde der Brand unter Kontrolle gebracht. Dabei kamen auch zwei Löschflugzeuge zum Einsatz.