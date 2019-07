Unglück in Österreich

56-jähriger Deutscher stürzt beim Wandern ab und stirbt

21.07.2019, 10:35 Uhr | dpa

Der Große Widderstein in den österreichischen Alpen: Der 56-Jährige starb beim Abstieg von dem 2.533 Meter hohen Berg. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

Beim Abstieg vom Großen Widderstein in Österreich ist ein 56-jähriger Deutscher tödlich verunglückt. In einer mit Schnee bedeckten Rinne verlor er den Halt und stürzte in die Tiefe.

Ein 56 Jahre alter Mann aus Deutschland ist bei einem Wanderausflug in Österreich gestorben. Er war mit zwei anderen Männern dabei, vom 2.533 Meter hohen Widderstein unweit der deutschen Grenze abzusteigen, wie die österreichische Polizei mitteilt.





"Beim Abstieg kletterte ein Wanderer im Fels ab, während zwei Bergsteiger in einer mit Altschnee bedeckten Rinne abwärts rutschten", heißt es in einer Mitteilung. Dabei habe der 56-Jährige die Kontrolle verloren und stürzte ab. Seine Leiche wurde mit einem Hubschrauber geborgen.