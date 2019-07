Wetter in Deutschland

Jetzt folgt ein Unwetter dem nächsten

Es bleibt heiß – zumindest zu Wochenbeginn. Mit dem Dauersonnenschein ist es allerdings vorbei: Mit den Temperaturen steigt auch die Unwettergefahr. In ganz Deutschland könnte es krachen.

In den nächsten Tage drohen in Deutschland mehrere Unwetter. Die hohen Temperaturen bleiben am Sonntag und zu Beginn der Woche erhalten. Gleichzeitig sind allerdings zahlreiche Regenschauer zu erwarten – die sich zu Gewittern mit Hagel und Starkregen auswachsen können.

Am Sonntag bleibt es im Laufe des Tages wechselnd bewölkt. Das gilt besonders im Südwesten und Süden des Landes, die Wolken ziehen dann Richtung Osten weiter. Hier ist mit kräftigen, unwetterartigen Schauern zu rechnen, die auch Hagel bringen können. Im Norden und Nordwesten des Landes bleibt es zwar länger heiter. "Einzelne Schauer kann es aber auch hier geben", sagt Carsten Raymund von der MeteoGroup, "und die haben Unwetterpotenzial." Am kühlsten bleibt es mit 18 Grad im Allgäu, während die Temperaturen in der Niederlausitz auf 33 Grad ansteigen.

Am Montag könnte es gewittern – so ziemlich überall

Die Temperaturen am Montag fallen ähnlich aus – der Deutschlandhöchstwert wird mit 32 Grad an der Oder erreicht, während es am Alpenrand nur 21 Grad werden. Ein breiter Wolkenstreifen zieht sich von Schleswig-Holstein bis Bayern. Er bringt weitere unwetterartige Schauer, Hagel und Starkregen. Die Gewittergefahr bleibt den ganzen Tag über hoch: "Aber wo genau was herunterkommt, ist schwer zu sagen", erklärt Wetter-Experte Raymund. Besonders gewitterträchtig ist die Luft über Berlin.





Am Dienstag gibt es viel Sonne, an den meisten Orten in Deutschland dürfte es trocken bleiben. Zwischen Neiße und Ostsee hängen allerdings viele Gewitter, die teilweise heftig ausfallen können. An der Küste bleibt es mit 22 Grad verhältnismäßig kühl, während in Baden-Württemberg die Temperaturen von 32 Grad erreicht werden.

Der Mittwoch wird kühler

Zur Wochenmitte lassen die Temperaturen leicht nach: Mit 28 Grad wird es im südlichen Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen am wärmsten, das Alpenvorland schafft es gerade mal auf 20 Grad. Im Laufe des Mittwochs wechseln sich heitere Phasen und dichte Wolkenfelder ab.





Über die ganzen Tage gilt eine Unwetterwarnung. Die Schauer ziehen nur langsam weiter – wo es regnet, kommt also viel Wasser herunter, teilweise könnte es zu Überschwemmungen kommen. Gegen die Trockenheit, die in weiten Teilen Deutschlands herrscht, hilft das allerdings kaum: "Einzelne Schauer reichen nicht aus", sagt Wetter-Experte Raymund und erinnert: "In vielen Regionen herrscht weiterhin Waldbrandgefahr."