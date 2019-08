Vorfall in Solingen

Nach Hundebiss: Fünfjähriger verliert Teil seines Ohres

12.08.2019, 10:28 Uhr | dpa

Ein Pinscher: In Solingen wurde ein Junge gebissen. (Symbolbild) (Quelle: Zuma Press/imago images)

In NRW hat ein Hund einem fünfjährigen Kind Teile seines Ohres abgebissen. Offenbar hatte sich das Tier erschrocken. Der Halter muss nun die Konsequenzen tragen.

Ein fünfjähriger Junge hat in Solingen nach einem Hundebiss einen Teil seines Ohres verloren. Der tragische Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntag auf einer Sportanlage, als der Junge stürzte. Dabei sei der Pinscher, eine kleine Hunderasse, offenbar so aufgeschreckt worden, dass dieser das Ohr des Jungen mit den Zähnen schwerwiegend verletzte. Mehrere Zeitungen berichteten.







Der Hund war laut Polizei angeleint und konnte beim Halter bleiben, weil er keine Aggressionen zeigte. Der Halter erhielt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.