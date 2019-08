Irische Küstenwache rettet Teenager aus dem Meer

Dieser Badeausflug in Irland endete fast tödlich: Eine starke Strömung hatte Schüler im Teenageralter und Schulmitarbeiter ins offene Meer hinausgetrieben. Das Rettungsteam musste mit Booten und Hubschraubern anrücken.

Die irische Küstenwache hat am Dienstag eine Gruppe von Teenagern und Erwachsenen gerettet, die bei Donegal beim Schwimmen durch starke Strömungen ins offene Meer hinausgetrieben wurden.

Irish Coast Guard rescue 15 people swept out to sea in Donegal.



Rescue 118, has airlifted 10 people to hospital in Letterkenny after 15 People got into difficulty while swimming from Magheroarty pier this afternoon.



All 15 casualties were successfully rescued.