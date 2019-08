Unglück in Schleswig-Holstein

Rentnerehepaar stirbt bei Frontalunfall mit Bus

17.08.2019, 10:31 Uhr | dpa

Plötzlich geriet der 79-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab – und raste in einen Bus auf der Gegenfahrbahn: In Schleswig-Holstein ist ein Paar bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Ein älteres Ehepaar ist bei einem Autounfall in Albersdorf in Schleswig-Holstein ums Leben gekommen. Der 79-jährige Fahrer sei am Freitagabend mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen Linienbus geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der Mann und seine 84-jährige Frau waren demnach sofort tot.





Im Bus habe nur der Fahrer gesessen. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallursache war zunächst unklar.