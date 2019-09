Exklusiv

Die große Klimadebatte auf t-online.de

Die Klimakrise ist angekommen. In der Politik, in der Wirtschaft und vor allem bei uns Bürgerinnen und Bürgern. Jeder kann und muss einen Beitrag leisten, um unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen zu erhalten. Aber welchen? Was ist sinnvoll, was Aktionismus? Was ist bezahlbar? Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Antworten finden.



t-online.de startet die große Klimadebatte mit allen Leserinnen und Lesern: Wir stellen dutzende Klimafragen zur Abstimmung. Und wollen vor allem wissen: Welche Pro- und Contra-Argumente gibt es zu den jeweiligen Ideen. Was ergibt Sinn und was nicht? Das können Sie selbst entscheiden.

In unserem Abstimmungstool können Sie Ihre Meinung begründen (müssen aber nicht). Andere Leserinnen und Leser können Ihnen dann zustimmen. Dadurch entsteht ein Ranking von Argumenten zur Klimadebatte. Mit Anregungen von Lesern für Leser.



Anmerkung: Wir haben zwei Bitten. Unsere Redaktion benötigt etwas Zeit, um Ihre Argumente zu veröffentlichen. Wir bitten um Geduld. Polemiken und unsachliche Beiträge veröffentlichen wir selbstverständlich nicht.

Wenn Ihnen noch eine Klimaschutz-Idee fehlt, mailen Sie uns.