Unfall in Australien

Vogel attackiert Radfahrer – der weicht aus und stirbt

16.09.2019, 17:36 Uhr | dpa, rew

Der Mann war mit dem Fahrrad in einem Park unterwegs, als das Unglück passierte: Ein Vogel stürzte sich auf den 76-jährigen Mann. Er wollte sich retten – und kam dabei ums Leben.

Weil er einem angreifenden Vogel ausweichen wollte, ist ein Radfahrer im Osten Australiens tödlich verunglückt. Der 76-Jährige sei mit seinem Rad in einem Park in Woonona südlich von Sydney vom Weg abgekommen und gegen einen Zaunpfosten geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Beim Sturz vom Rad zog sich der Mann am Sonntagmorgen schwere Kopfverletzungen zu, an denen er später starb.





Bei dem angreifenden Vogel handelte es sich um einen Flötenvogel. Wegen ihres schwarz-weißen Gefieders und ihrer Bezeichnung im Englischen ("Australian Magpie" – "Australische Elster") werden Flötenvögel häufig mit Elstern verwechselt, sie zählen aber zur Familie der Würgekrähen. In Australien kommt es besonders im Frühling regelmäßig zu Unfällen mit den Vögeln, da sie in dieser Zeit brüten. Dass es dabei zu Todesfällen kommt, ist allerdings selten.