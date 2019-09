Mindestens vier Tote

Touristenboot kentert vor Senegal – auch Deutsche an Bord

17.09.2019, 13:06 Uhr | AFP, pdi

Ein Schiff mit Urlaubern gerät vor der Küste Senegals in Seenot. Es kentert – in der Folge sterben mindestens vier Menschen. Auch Deutsche waren an Bord, ihr Schicksal ist noch unklar.

Bei einem Bootsunglück vor der Küste des Senegal sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben kenterte ein mit Touristen besetztes Boot am Montagabend bei schlechtem Wetter auf dem Weg zwischen der Hauptstadt Dakar und den Madeleine-Inseln. An Bord waren demnach auch zwei Deutsche.

Die Identität der Todesopfer war zunächst unklar. Rettungskräfte suchten am Dienstag nach drei Vermissten. Die genaue Unglücksursache war nicht bekannt, nach Behördenangaben herrschten zum Unglückszeitpunkt jedoch Unwetter mit heftigen Regenfällen und hohem Seegang.







An Bord waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers 24 Senegalesen, sechs Franzosen, zwei Deutsche, zwei Schweden und ein Mann aus Guinea-Bissau.