Dramatische Rettungsaktion in gekentertem Frachtschiff

Vor der Küste des US-Bundesstaats Georgia ist ein Frachtschiff gekentert, erste eingeschlossene Crew-Mitglieder konnten befreit werden.

Nach dem Kentern eines Frachters vor der Südostküste der USA sind drei von vier eingeschlossenen Besatzungsmitgliedern gerettet worden. Die US-Küstenwache teilte mit, es sei gelungen, die drei Männer aus dem Rumpf des Schiffes zu befreien. Den vierten habe man noch nicht bergen können, er sitze in einem Maschinenraum hinter Glas fest. Die Rettungsaktion laufe weiter. "Es ist eine dynamische Situation", sagte ein Vertreter der Küstenwache.

#HappeningNow @USCG and port partners are conducting a rescue operation for four crew members aboard a disabled cargo vessel in St. Simons Sound, Brunswick, Georgia. More information here: https://t.co/R4QQoROXwM pic.twitter.com/uvaue64k82