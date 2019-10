Unglück in Brandenburg

Mann wird von Bus überrollt und stirbt

04.10.2019, 17:02 Uhr | dpa

Polizei am Unfallort in Werder: Der Mann war gestolpert und vor den Bus gefallen. (Quelle: Julian Stähle/dpa)

Werder an der Havel: Ein Mann ist von einem Linienbus überfahren worden, nachdem er an der Haltestelle ausstieg. Er starb noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Mann ist am Freitagmorgen in Werder im Landkreis Potsdam-Mittelmark von einem Bus überrollt worden und gestorben. Er stieg an einer Haltestelle aus einem Linienbus aus und fiel daraufhin vor dem Bus auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. "Nach derzeitigem Informationsstand verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte in Richtung Fahrbahn, wo der Bus bereits angefahren war." Dabei sei der Mann so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Nähere Angaben zu der Identität des Mannes machte die Polizei zunächst nicht.







Die Unfallstelle und die Straße stadteinwärts waren für weiterführende Untersuchungen der Kriminalpolizei vorübergehend voll gesperrt. Die Sperrungen wurden jedoch bereits am Freitagvormittag wieder aufgehoben. Auch ein Gutachter sei zur Rekonstruktion des Unfallhergangs beteiligt gewesen.