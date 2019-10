Schwerer Unfall

Autofahrer kracht gegen Hauswand und verbrennt im Wagen

04.10.2019, 08:41 Uhr | dpa

Rettungskräfte vor einem zerstörten Friseursalon in Höxter: Ein Fahrzeug war mit hoher Geschwindigkeit in die Hauswand gefahren. (Quelle: Polizei Höxter/dpa)

Er konnte offenbar nicht mehr stoppen: Ein Autofahrer ist in der Nacht vor eine Hauswand gekracht. Das Auto fing Feuer, der Mann verbrannte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Autofahrer ist in Höxter nach einem Unfall in seinem Wagen verbrannt. Er krachte mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Hauswand, dann fing das Auto Feuer, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war demnach in der Nacht zum Freitag über eine Kreuzung gerast und konnte nicht mehr stoppen.





Für den zunächst nicht identifizierten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Das Feuer des brennenden Wagens griff laut Polizei auch auf die Fassade des Hauses über, konnte aber gelöscht werden. Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, ist unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.