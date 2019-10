Unfall in Duisburg

Kontrolle verloren – Auto schleudert in Bushaltestelle

05.10.2019, 15:11 Uhr | dpa

Ein 27-Jähriger hat am Freitag in Duisburg die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug schleuderte in eine Bushaltestelle und verletzte dort eine Mutter und ihr Kind.

Ein Autofahrer ist in Duisburg in eine Bushaltestelle geschleudert und hat eine Mutter und ihr sieben Jahre altes Kind erfasst. Die 44-Jährige wurde dabei am Freitag so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Das Kind und der Autofahrer wurden leicht verletzt.





Weshalb der 27-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, war am Samstag noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.