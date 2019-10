Mehrere Sperrungen

Schlammlawine nach heftigen Regenfällen in Hessen abgegangen

16.10.2019, 12:45 Uhr

Unwetter in Nordhessen: Schlammlawine legt den Ortsteil Hümme von Hofgeismar lahm. (Quelle: HNA)

Am Dienstagabend zog über Nordhessen ein Unwetter mit Blitz, Donner und Starkregen. Im Ortsteil Hümme von Hofgeismar sammelte sich das Wasser und vermischte sich mit der Erde zu einer Schlammbrühe. (Quelle: HNA)

Ungewöhnliche Bilder in Hessen: Heftiger Regen hat eine Schlammlawine ins Rollen gebracht. Der Verkehr wurde dadurch massiv beeinträchtigt.

Nach heftigen Regenfällen hat eine Schlammlawine in der Nacht zu Mittwoch die Ortsdurchfahrt im nordhessischen Hümme blockiert. Die Bundesstraße in dem Ortsteil der Stadt Hofgeismar sei für über drei Stunden voll gesperrt gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Kassel. Auch angrenzende Straßen seien betroffen gewesen.







Der Verkehr kam komplett zum Erliegen. Nach Aufräumarbeiten wurde die Straße wieder freigegeben. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.