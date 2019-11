Vorfälle in NRW

Frau stirbt an Knollenblätterpilz – weitere Menschen in Klinik

04.11.2019, 09:59 Uhr | dpa

Gelber Knollenblätterpilz (Amanita citrina): Eine 28-Jährige starb in Kaarst nach dem Verzehr des giftigen Pilzes. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

In Nordrhein-Westfalen sind mehrere Menschen in Kliniken eingeliefert worden, nachdem sie giftigen Knollenblätterpilz gegessen hatten. Eine 28-Jährige aus Kaarst starb an den Folgen der Vergiftung.

Weil sie einen Knollenblätterpilz gegessen hat, ist eine junge Frau in Nordrhein-Westfalen an einer Vergiftung gestorben. Die Eltern der 28-Jährigen aus Kaarst sowie eine weitere Familie aus Rommerskirchen kamen ebenfalls wegen des giftigen Pilzes in Krankenhäuser, wie ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss sagte. Die Pilze waren vor dem Verspeisen im Wald gesammelt und offenbar verwechselt worden.

"Die beiden Fälle sind unabhängig voneinander", erläuterte der Kreissprecher. Im Fall von Kaarst sei die 28-Jährige am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Ihre Eltern seien ebenfalls eingeliefert worden. Im Fall von Rommerskirchen seien am Donnerstag zunächst drei Erwachsene ins Krankenhaus gekommen. Wenig später sei auch der zwölfjährige Sohn eingeliefert worden. Die vierjährige Tochter sei dann prophylaktisch zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen.





Da die Betroffenen in Krankenhäusern außerhalb des Rhein-Kreises Neuss behandelt würden, lägen der Behörde weitere Infos zum Gesundheitszustand derzeit nicht vor.