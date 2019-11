Rochlitz in Sachsen

Bauarbeiter finden Munition auf Spielplatz

06.11.2019, 16:37 Uhr | dpa

Zwei Tage brauchten die Experten, um die ganzen Kugeln zu sichern: In Sachsen sind unzählige Waffenpatronen entdeckt worden – an einem Ort, an dem künftig Kinder spielen sollen.

Bei Bauarbeiten für einen Spielplatz in Sachsen ist Munition gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Dienstag in Rochlitz zunächst 120 Patronen für Handfeuerwaffen entdeckt. Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst stellten die Kugeln sicher.





Weil die Kampfmittelbeseitiger noch mehr Munition in der Erde vermuteten, suchten sie am Mittwoch weiter und fanden weitere 270 Patronen. Diese wurden ebenfalls beschlagnahmt und sollen nun fachgerecht entsorgt werden. Woher oder von wem die Munition stammt, ist noch unklar.