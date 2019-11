Ursache unklar

Reihenhaus in Ansbach explodiert – Polizei findet Leiche

07.11.2019, 19:35 Uhr | dpa

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (Symbolbild): In Ansbach ist nach einer Explosion in einem Haus eine Leiche entdeckt worden. (Quelle: Jens Kalaene/dpa)

Die Polizei in Ansbach hat nach einer Explosion in einem Reihenhaus Ermittlungen aufgenommen. In dem beschädigten Gebäude war eine Leiche gefunden worden. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar.

Im mittelfränkischen Ansbach ist am Donnerstag ein Reiheneckhaus explodiert. Die Rettungskräfte hätten eine männliche Leiche geborgen, sagte ein Polizeisprecher. Im Einsatz seien zudem zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden.





Derzeit werde die Statik des stark beschädigten Hauses geprüft. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei in Ansbach hat die Ermittlungen übernommen.