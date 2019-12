Unfall in Kempen

Lkw parkt auf Radweg – Rennradfahrer stirbt

04.12.2019, 09:22 Uhr | dpa , AFP

Tödlicher Unfall in NRW: Ein Lkw-Fahrer parkt auf einem Radweg, um nach dem Weg zu fragen, ein Rennradfahrer kann nicht mehr ausweichen. Der 57-Jährige erliegt im Krankenhaus seinen schweren Kopfverletzungen.

Ein Rennradfahrer aus Nordrhein-Westfalen ist bei einem Auffahrunfall mit einem Lastwagen gestorben. Der 57-Jährige, der keinen Helm trug, prallte in Kempen ungebremst auf den Lkw und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu, teilte die Polizei mit. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei er am Dienstag kurz nach der Einlieferung in ein Krankenhaus gestorben.





Der Lkw parkte zur Hälfte auf einem Radweg, auf dem er nicht hätte stehen dürfen, bestätigte eine Sprecherin der Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Der 46-jährige Fahrer habe in einem nahen Baumarkt nach dem Weg fragen wollen. Ob gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung ermittelt werden wird, sei noch unklar, sagte die Sprecherin.