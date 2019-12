Unglück in Bayern

Vierjähriges Kind stirbt in Freizeitbad

08.12.2019, 15:35 Uhr | dpa

Die Abtrennung einer Schwimmbahn in einem Becken: Das Kind starb auf dem Weg ins Krankenhaus. (Symbolbild) (Quelle: Michael Kristen/imago images)

Die Polizei versuchte noch, das Kind wiederzubeleben, doch die Hilfe kam zu spät: In einem Schwimmbad in Bayern ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Bei einem Unfall in einem Freizeitbad in Sonthofen ist ein vierjähriges Kind ums Leben gekommen. Das Kind starb trotz Wiederbelebungsversuchen nach einem Transport in das Klinikum Kempten.





Für ein mögliches Fremdverschulden bei dem Unglück am Samstag gibt es laut Polizeiangaben keine Hinweise.