Kurz vor Weihnachten

Diebe stehlen gespendetes Spielzeug für Thüringer Kinderheim

08.12.2019, 12:31 Uhr | dpa

Ein Teddybär in einem Pappkarton: Das Spielzeug war für Kinder einer Einrichtung im nahegelegenen Ebeleben bestimmt. (Symbolbild) (Quelle: Westend61/imago images)

In Thüringen haben Unbekannte mehrere Kisten aus einem Einkaufsmarkt gestohlen, in denen Weihnachtsgeschenke für ein Kinderheim lagerten. Nun ist das Spielzeug verschwunden.

In Thüringen sind Weihnachtsgeschenke gestohlen worden, die für ein Kinderheim bestimmt waren. Die Täter drangen in ein Lager eines Einkaufsmarkts Sondershausen ein und nahmen mehrere Kisten mit Spielsachen aus einer Sammelaktion mit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.





Das Spielzeug sei für Kinder einer Einrichtung im nahegelegenen Ebeleben bestimmt gewesen. Wann genau die Täter das Spielzeug mitnahmen, lässt sich nicht sagen, die Tat muss zwischen dem 3. und dem 7. Dezember stattgefunden haben.