Unfall in der Nähe des Times Square

New York: Frau von herabfallendem Gegenstand erschlagen

18.12.2019, 00:35 Uhr | dpa , aj

Ein Polizeiauto am Times Square: In der Nähe des berühmten Platzes in Manhattan wurde eine Frau von einem herabfallenden Objekt erschlagen. (Quelle: Amr Alfiky/Reuters)

In New York ist eine Frau von einem herabfallenden Objekt erschlagen worden. Medienberichten zufolge habe es sich dabei womöglich um ein Gebäudeteil gehandelt. Der Unfall ereignete sich nahe des berühmten Times Square.

Eine Frau ist auf dem Weg zur Arbeit unweit vom berühmten Times Square in New York von einem herabfallenden Gegenstand erschlagen worden. Die 60-Jährige habe sich am Dienstagmorgen nur wenige Gehminuten nördlich des Besuchermagnets von Manhattan befunden, als das Teil sie getroffen habe. Das berichteten lokale Medien übereinstimmend unter Berufung auf Behörden. Die Frau sei noch am Unfallort gestorben.



Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unbekannt, doch die "New York Times" berichtete, die Besitzer eines nahen Hochhauses seien bei den Behörden im April dadurch aufgefallen, dass sie die Regeln zur Instandhaltung der Fassade verletzt hätten. Demnach seien Terrakotta-Teile gefährdet gewesen, herunterzufallen. Die Besitzer mussten eine 1.250-Dollar-Strafe zahlen, das sind umgerechnet etwa 1.120 Euro.

Laut dem Bericht der "New York Times" hatte es dann Ende November die Genehmigung zu den Reparaturen gegeben. Zunächst war noch unklar, ob diese bereits stattgefunden haben.