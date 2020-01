Seit zwei Jahren vermisst

Beim Müllsammeln: Skelettierte Leiche in Dormagen gefunden

03.01.2020, 21:07 Uhr | dpa

Ein Mann mit Hund auf dem Deich bei Dormagen: Der Tote wurde an einer unzugänglichen Stelle am Fluss gefunden. (Symbolbild) (Quelle: Manngold/dpa)

Ende 2017 verschwand ein Mann in Bonn: Jetzt wurde die Leiche rund 60 Kilometer Flussabwärts am Ufer des Rhein in Dormagen entdeckt. Der Tote sei laut Polizei an Alzheimer erkrankt gewesen.

Bei einer Müllsammelaktion sind am Rheinufer in Dormagen Teile eines skelettierten Leichnams gefunden worden. Es handele sich um die Leiche eines seit mehr als zwei Jahren vermissten Bonners, berichtete die Polizei am Freitag. Der Fund wurde bereits am vergangenen Sonntag gemacht. Die Leiche sei an einer schwer zugänglichen Stelle am Rheinufer entdeckt worden. Es bestünden "keine begründeten Zweifel an der Identität des Leichnams".

Der damals 53-jährige Mann wurde im Dezember 2017 das letzte Mal in Bonn gesehen. Von der Polizei eingesetzte Suchhunde verloren damals am Rheinufer die Spur des an Demenz erkrankten Mannes. Laut Polizeimitteilung gebe es derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.