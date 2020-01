Unglück im Schwarzwald

Wanderer bei Sturz an Wasserfall getötet

27.01.2020, 11:48 Uhr | AFP

Die Bergwacht im Schwarzwald hat am Fuße eines Wasserfalls einen toten Mann entdeckt. Offenbar hatte der Wanderer auf eisglattem Boden den Halt verloren und war gestürzt.

Ein 87-jähriger Wanderer ist im Schwarzwald auf vereistem Gelände ausgerutscht und tödlich verunglückt. Der Mann verlor am Freitag oberhalb eines Wasserfalls bei Todtnau-Fahl auf eisglattem Boden den Halt und stürzte an einem Abhang mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Montag in Freiburg mitteilte.

Der Senior war demnach allein in der Gegend am Fahler Wasserfall unterwegs gewesen. Zeugen fanden seinen leblosen Körper unterhalb eines Waldwegs. Die Bergwacht konnte den 87-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber nur noch tot bergen.