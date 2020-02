Eine Tote, mehrere Verletzte

Dach bricht in Sibirien unter Schneemassen ein

02.02.2020, 16:56 Uhr | dpa

Einsatzkräfte am Ort des Unglücks: Der Lokalbetreiber wurde festgenommen. (Quelle: ITAR-TASS/imago images)

Das Dach eines Lokals in der sibirischen Stadt Nowosibirsk ist unter dem Gewicht meterhoher Schneemassen zusammengebrochen. Eine Frau starb. Rund 200 Menschen konnten sich in Sicherheit bringen.

In Sibirien ist das Dach eines Lokals unter Schneemassen eingebrochen und hat mehrere Menschen unter sich begraben. Eine Frau sei dabei getötet, mindestens vier weitere seien Menschen verletzt worden, teilte der russische Zivilschutz mit.

Medienberichten zufolge lag mehr als ein Meter Schnee auf dem Dach der Garderobe, die sich in einem hölzernen Anbau des Lokals in der Großstadt Nowosibirsk befand. Rund 200 Menschen hätten sich noch selbst in Sicherheit bringen können. Einige hätten mit den Händen versucht, den Schnee wegzuschaufeln, um nach Verschütteten zu suchen.

"Ergebnis einer ungeheuerlichen Verantwortungslosigkeit"

Der Lokalbetreiber wurde festgenommen. Das Gebäude sei nicht für eine Großveranstaltung zugelassen, sagte der Bürgermeister Anatoli Lokot. Der Einsturz sei das "Ergebnis einer ungeheuerlichen Verantwortungslosigkeit".

Nowosibirsk ist mit rund 1,6 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Russlands, sie liegt mehr als 3.300 Kilometer östlich von Moskau.