Plötzlich losgerannt

Mann flüchtet von Polizeiwache auf Autobahn und wird überfahren

07.02.2020, 14:35 Uhr | AFP

Die A2 nach dem Unfall: Die Polizeiwache liegt an der Raststätte Garbsen – von dort lief der 26-Jährige direkt auf die Fahrbahn. (Quelle: TeleNewsNetwork/dpa)

Ein 26-jähriger Mann ist auf der A2 bei Hannover ums Leben gekommen, nachdem er von einer Polizeiwache geflohen und auf die Autobahn gelaufen war. Dort wurde er von mehreren Autos erfasst. Er starb noch vor Ort.

Ein 26-Jähriger ist bei seiner Flucht aus einer Polizeiwache an der Autobahn 2 bei Hannover auf die Fahrbahn gelaufen und dabei tödlich verunglückt. Der Mann sei von einem Auto erfasst und mindestens einem weiteren Wagen überrollt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam in der niedersächsischen Hauptstadt mit. Er starb noch vor Ort.

Bei dem Mann handelte es sich demnach um einen Algerier, der zwecks Abschiebung per Haftbefehl gesucht wurde. Er war am Donnerstag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei in einem Fahrzeug auf einen Parkplatz der A2 angetroffen worden. Die Beamten nahmen ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zu der Polizeiwache.

Dort rannte der 26-Jährige laut Behörden "unvermittelt" los und lief bei seiner Flucht auf die Fahrbahn. Er wurde gegen 21.00 Uhr vom Auto einer 29-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Anschließend wurde er nach Angaben der Beamten von mindestens einem weiteren Fahrzeug überrollt. Die Ermittlungen zum Hergang dauerten noch an.