Zeitplan des Unwetters

Wann Orkantief "Sabine" wo eintrifft

09.02.2020, 13:55 Uhr | t-online.de, rew

Erste Ausläufer in Sankt Peter-Ording: So breitet sich Orkantief "Sabine" über Deutschland aus. (Quelle: t-online.de)

Am Sonntagnachmittag erreicht Orkantief "Sabine" Deutschland. Im Laufe des Abends und der Nacht zieht der Sturm vom Nordwesten bis in den Südosten und sorgt für heftige Orkanböen. (Quelle: t-online.de)

Drei Tage lang soll "Sabine" über Deutschland fegen. Doch wo trifft es wann ein? Wetter-Expertin Michaela Koschak weiß, wo die Unwetter wann auftreten.

Das Orkantief "Sabine" wird Deutschland von Sonntag bis Dienstag beschäftigen. Michaela Koschak, Diplom-Meteorologin und Wetter-Kolumnistin für t-online.de, erklärt, wie der zeitliche Ablauf des Sturmtiefs aussehen wird.



Los geht es am Sonntagnachmittag im Nordwesten des Landes. An der Nordsee weht der Wind bereits seit Mittag mit einer Stärke von 10. Auf dem Brocken im Harz toben Böen mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h, bis zu 190 km/ könnten es noch werden, vermutet Koschak.

Hier kommen Sie zu unserer Unwetter-Karte

Das Orkantief zieht zwischen 19 Uhr und Mitternacht von NRW über Thüringen bis zur Ostsee, dort kann es in diesem Zeitraum sehr stürmisch werden. Bis 4 Uhr erreicht die Kaltfront wahrscheinlich die Linie Saarland-Berlin/Sachsen. Zwischen 4 und 7 Uhr wird es am windigsten vom Oberrhein bis zum Bayrischen Wald/Oberlausitz. Am Montagmorgen und am Vormittag sind dann Baden-Württemberg, Bayern und der Alpenrand dran, auch dort hat "Sabine" noch nicht an Kraft verloren und wütet heftig.

Grundsätzlich ist auch dann Vorsicht geboten, wenn das Schlimmste eigentlich vorbei ist, erklärt Koschak: "Hinter der eigentlichen Kaltfront können Schauer, Gewitter und auch weitere Orkanböen folgen. Man spricht dann von einem Schnellläufer, der dem Sturm hinterherzieht."

Und was kommt sonst mit "Sabine" auf uns zu? Michaela Koschak ordnet das Sturmtief in ihrer Kolumne ein.