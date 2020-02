Nach "Sabine" kommt "Tomris"

Sturmflut, Regen, Orkanböen: Die Woche wird stürmisch

Noch immer ist es stürmisch und so wird es vorerst auch bleiben. Denn auf "Sabine" folgt nun das nächste Sturmtief. Doch danach könnte eine echte Überraschung am Ende der Woche warten.

Die Nachwehen des Orkantiefs der letzten Tage sind noch zu spüren: "Wir sind jetzt auf der Rückseite von 'Sabine'", sagt Claudia Salberth vom Wetterdienst Meteogroup. Während "Sabine" langsam abzieht, ist das nächste Sturmtief ist schon unterwegs nach Deutschland. Allerdings soll "Tomris" nicht so stark ausfallen wie ihre Vorgängerin. Windig und nass wird es trotzdem. Nur in der Wochenmitte ist eine kurze Atempause zu erwarten – und spannend wird, was am Ende der Woche auf das Land zukommen könnte. Wie das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie oben im Video.

"Der Dienstag wird lebhaft", sagt Wetter-Expertin Salberth. Noch immer ist es windig, teilweise auch stürmisch. Dazu ist ständig mit Regen und Graupel zu rechnen, im Süden und im mittleren Bergland kann es schneien. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 2 Grad im Fichtelgebirge und 10 Grad im Breisgau. Dazu bleibt es windig, teils auch stürmisch: Durch die Berge können Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern fegen, auch an der Küste sind Sturm- und Orkanböen zu erwarten.

An der Küste könnte es eine Sturmflut geben

Für die Nordsee-Küste und Hamburg gelten bis zum Abend Sturmflut-Warnungen: An der Nordsee kann das Wasser auf ein bis zwei Meter über den Normalstand steigen, die Elbe in Hamburg kann bis zu 2,5 Meter mehr führen als gewöhnlich. Auch die Weser in Bremen könnte deutlich mehr Wasser führen als sonst.

Nachts ziehen noch immer Schauer über Deutschland, doch die lassen langsam nach. Teilweise kann es sogar auflockern. Der klare Himmel sorgt für niedrige Temperaturen: Im Ostfriesland ist es mit 4 Grad am wärmsten, das Allgäu kommt auf -2 Grad.

Die Sturmböen fegen weiter über Deutschland

Auch der Mittwoch fällt windig und stürmisch aus, dazwischen kommt es immer wieder zu Schauern mit Schnee, Graupel und Regen. "Eigentlich ändert sich nicht viel im Vergleich zum Vortag", sagt Salberth von der Meteogroup. Auch Sturmböen ziehen wieder über das Land. Mit 8 Grad kommt der Niederrhein auf die höchste Temperatur des Landes, in Garmisch wird es 1 Grad. Im Laufe des Tages lassen Wind und Niederschläge schließlich nach. Nachts soll es sogar aufklaren, dazu wird kalt, teilweise auch frostig.





Nach den Unruhen der letzten Tage startet der Donnerstag trocken, in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg und an den Alpen soll es sogar freundlich werden. Im Breisgau wird es mit 12 Grad verhältnismäßig warm, das Fichtelgebirge und Schleswig-Holstein landen hingegen nur bei 12 Grad. Im Lauf des Tages verzieht sich die angenehme Wetterlage wieder, von Westen zieht das Tief "Tomris" auf und bringt Regen und Schnee. Dazu wird es windig, aber nicht stürmisch. Nur der äußerste Osten und Süden bleiben trocken.

Schnee und Regen kommen – aber sie bleiben nicht lang

Das ändert sich am Freitag: Dann erreicht "Tomris" auch den Osten und Südosten und bringt Niederschläge in die Region. Im Tagesverlauf ziehen Schnee und Regen allerdings wieder ab, danach wird es trocken und freundlich, vor allem im Südwesten. Baden-Württemberg kommt am Freitag auf 10 Grad, während es nur 5 Grad im Erzgebirge werden.

Mit dem Ausblick auf das Wochenende ist Wetter-Expertin Salberth sehr vorsichtig: "Noch können sich die Aussichten völlig ändern", sagt sie. Aber sie verrät auch: Wenn die Prognosen stimmen, brechen am Sonntag echte Frühlingstemperaturen in Baden-Württemberg aus – mit bis zu 20 Grad.